Генсек НАТО объяснил, почему боится победы Путина на Украине Столтенберг: Путин в случае победы на Украине может повторно применить силу

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что если президент РФ Владимир Путин окажется победителем в конфликте на Украине, то после этого он может повторно «применить силу». Столтенберг в ходе пресс-конференции также предложил всем партнерам в Альянсе и Евросоюзе объединить усилия для увеличения объемов финансирования Украины.

Если Путин выиграет на Украине, есть риск, что он повторно применит силу, — сказал Столтенберг.

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Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что инструкторы НАТО продолжают обучать украинских военнослужащих на базах в Житомире и Хмельницком. По его словам, подготовкой военных ВСУ занимаются в том числе специалисты из США, Великобритании, Германии и Франции. Марочко сообщил, что западные страны намерены обучить украинцев навыкам выживания, тактике военных действий и эффективному применению современных образцов вооружений.

В декабре Путин заявил о резком усилении активности сил НАТО у российских границ. Глава государства рассказал, что к рубежам РФ в том числе были переброшены значительные силы из США. Кроме того, президент обратил внимание на увеличение численности войск Альянса в Восточной и Центральной Европе.