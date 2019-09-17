https://static.news.ru/photo/6b4dadf4-d985-11e9-af74-fa163e074e61_660.jpg Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг рассказал о существовании «независимых разведданных» с доказательством того, что Россия продолжает «разрабатывать и развёртывать» новые ракетные вооружения, нарушающие договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Россия не вернулась к соблюдению, они продолжают разрабатывать и развёртывать эти новые вооружения, нарушая договор, — приводит слова генсека пресс-служба Альянса.

По его словам, РФ несколько лет назад приступила к разработке и размещению в Европе ракет средней дальности, обладающих ядерным потенциалом. Их тяжело обнаружить. А сам факт их появления снижает порог для применения ядерного оружия, передаёт РИА Новости .

Как писал News.ru, ракеты средней и меньшей дальности, запрещённые ДРСМД, не будут размещены в Европе Россией, пока там не появится аналогичное вооружение Соединённых Штатов. Такое заявление сделали в Министерстве обороны РФ.