Генсек НАТО обеспокоился наращиванием российских сил в Белоруссии

НАТО наблюдает крупнейшее со времён холодной войны наращивание российских вооружённых сил в Белоруссии, включая новейшие виды вооружений, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг. Он призвал Москву к деэскалации, сообщает ТАСС.

Это крупнейшее развертывание российских сил там с момента холодной войны, с участием, как ожидается, боевых частей численностью 30 тыс. человек, подразделений спецназа, новейших истребители, включая Су-35, ракетных систем двойного назначения «Искандер» и комплексов ПВО С-400, — сказал Столтенберг по итогам встречи с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевски.

Он также заявил о продолжающимся якобы наращивании российских сил у границ Украины, где, по словам Столтенберга, находится уже более 100 тысяч российских военных. При этом генсек отметил готовность НАТО к диалогу по отношениям с РФ, разоружению и контролю над вооружениями.

Ранее Столтенберг поддержал решение США отправить дополнительные войска в Европу и подчеркнул, что НАТО также рассматривает возможность усилить своё военное присутствие на юго-востоке Блока. По его мнению, такое усиление носит «оборонительный и пропорциональный» характер.