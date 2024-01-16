Генсек НАТО назвал, во что превращается конфликт на Украине Столтенберг: конфликт на Украине превращается в войну на истощение

Фото: Federico Gambarini/dpa/Global Look Press

Йенс Столтенберг

Конфликт на Украине становится «войной на истощение», заявил в интервью агентству Bloomberg генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его мнению, в этой связи необходимо уделять пристальное внимание объемам боеприпасов и запчастей.

Этот конфликт сейчас становится войной на истощение. Это значит, что теперь нужно не только развертывать новые системы, но и думать о том, чтобы было достаточно боеприпасов, достаточно запчастей, — сказал Столтенберг.

Ранее он заявлял, что положение Украины может значительно ухудшиться в случае недостаточной помощи со стороны западных держав. Генсек признавал, что члены Североатлантического альянса не могут удовлетворить возросший спрос на боеприпасы со стороны Киева.

В свою очередь агентство Bloomberg сообщало об изменении позиции США по отношению к конфликту на Украине. По словам обозревателя Андреаса Клута, Вашингтон требует от Киева перейти к сдерживанию России вместо попыток отвоевать территории. При этом Клут считает, что Зеленский осознает логичность данного предложения, однако не может объявить о переходе ВСУ к обороне публично.