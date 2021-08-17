Генсек НАТО назвал виновников «трагедии» в Афганистане

Политическое руководство Афганистана не сумело добиться мирного урегулирования ситуации в стране, что привело к нынешней «трагедии» и захвату власти движением «Талибан» (запрещено в России). Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РИА Новости.

Мы в последние недели наблюдали провал — как политический, так и военный — с такой скоростью, которую мы не предвидели, — возмутился Столтенберг.

По его словам, политические лидеры страны не сумели противостоять талибам и добиться мирного урегулирования конфликта.

Этот провал руководства Афганистана и привёл к трагедии, — считает глава организации.

Он подчеркнул, что на Западе должны извлечь уроки из произошедшего. Генсек НАТО добавил, что Альянс не планировал «вечно» находиться в Афганистане. Военный блок ранее сократил своё присутствие с 100 тысяч человек до менее двух тысяч, а затем полностью ушёл из страны, добавил Столтенберг.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель назвала горьким, драматичным и ужасным развитие ситуации в Афганистане. Она отметила, что как только из страны были выведены иностранные войска, «Талибан» с невообразимой скоростью взял под контроль всю страну. Канцлер добавила, что в числе прочих разделяет ответственность за неправильную оценку ситуации в стране.