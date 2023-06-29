Генсек НАТО заявил о законности сожжения Корана в Швеции

Фото: Stefan JerrevÃ�ng/Keystone Press Agency/Global Look Press

Акция с сожжением Корана в Швеции

Сожжение Корана не является незаконным в Швеции с точки зрения юридического права, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, которые приводит ТАСС, переговоры с Турцией о принятии скандинавской страны в состав Альянса продолжаются.

Я понимаю чувства и глубину эмоций, которые вызвал этот инцидент. Однако эти действия, которые оскорбительны и достойны осуждения, не обязательно незаконны в суверенной юридической системе, — сказал генсек НАТО.

Столтенберг также признался, что ему не нравились протесты против Турции и НАТО, которые устраивали активисты в Швеции, но при этом он поддерживает право людей на свободу мнений.

При этом он вновь подчеркнул, что Стокгольм выполнил все обязательства для вступления в НАТО, в том числе согласованные с Турцией и Финляндией на прошлом саммите в Мадриде. Столтенберг рассказал, что договорился с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом провести в Брюсселе встречу глав МИД, советников по нацбезопасности и руководителей разведслужб, на которой он намерен изложить свою позицию по финализации процедуры принятия Швеции в Альянс.

В начале июня Столтенберг заявил, что организаторы демонстраций в Швеции стали помехой для вступления в НАТО. Генсек отмечал, что хотя свобода собраний должна быть защищена, это создало трудности для членства в военном блоке.