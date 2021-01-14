Генсек НАТО хочет начать работу с Байденом

https://static.news.ru/photo/8061bf58-5681-11eb-9425-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization /flickr.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о желании начать работать с избранным президентом Соединённых Штатов Джо Байденом. Он выразил надежду, что процесс передачи власти в стране пройдёт спокойно.

Руководитель Североатлантического альянса отметил, что будущий американский лидер большой приверженец этой организации. Он добавил, что люди, которые несут ответственность за беспорядки в Капитолии, должны понести наказание.

Что касается штурма Капитолия, важно, чтобы все ответственные были наказаны. Я уверен, что демократические институты США справятся с этим, — сказал он.

Столтенберг выразил уверенность, что произошедшее в Вашингтоне неприемлемо. По его словам, люди должны уважать результаты выборов, а власти должны сделать всё, чтобы уважались демократические ценности, передаёт ТАСС.

6 января в США сторонники действующего президента Дональда Трампа устроили штурм Капитолия, попытавшись сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

Трампа обвинили в подстрекательстве к насилию и инициировали процедуру импичмента. Сам политик назвал призывы к объявлению ему импичмента «продолжением величайшей охоты на ведьм в истории политики». Он предположил, что процедура вызовет «невероятный гнев», и подчеркнул, что ни он, ни его сторонники не хотят насилия, писал NEWS.ru.