Столтенберг: в НАТО готовы выслушать озабоченности России по безопасности

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в Альянсе готовы выслушать Россию по вопросам обеспечения безопасности в мире, передаёт РИА Новости. Он также выразил уверенность, что переговоры пройдут плодотворно, однако организация не намерена идти на компромиссы по праву на присоединение.

Столтенберг добавил, что НАТО тоже выскажет свои опасения, касающиеся безопасности. Генсек рассчитывает, что российская сторона услышит их и примет к сведению.

Мы готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитываем, что Россия услышит и обеспокоенности НАТО, — сказал он.

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран НАТО собрались на экстренную видеоконференцию, в ходе которой определят позицию Альянса для предстоящих переговоров с Россией по гарантиям безопасности. Мероприятие прошло в закрытом формате.

Переговоры России с США по вопросам безопасности намечены на 10 января. Они должны состояться в Женеве. Заседание Совета Россия — НАТО, где будет обсуждаться тот же вопрос, состоится в Брюсселе. На 13 января запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.