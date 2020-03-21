https://static.news.ru/photo/6d2d8dd6-6c53-11ea-a4aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mohammad Abu Ghosh/Global Look Press

Лига арабских государств (ЛАГ) является «последней крепостью» арабского мира в противостоянии существующим вызовам и угрозам, заявил генсек организации Ахмед Абуль Гейт.

Сегодня организация отмечает 75-ю годовщину со дня основания. В связи с этим Ахмед Абуль Гейт опубликовал поздравительную речь на странице лиги в Facebook.

Лига арабских государств — наша последняя крепость в противостоянии подобным вызовам... Арабы не смогут идти ногу со временем, защитить свои материальные и человеческие ресурсы, масштаб которых превосходит наши представления, пока не осознают, что их национальная безопасность — общее дело, — отметил генсек.

Кроме того, он призвал участников лиги к большей консолидации и координации деятельности на политической арене.

Ранее Лига арабских государств (ЛАГ) осудила попытку покушения на премьер-министра Судана Абдаллу Хамдока, писал NEWS.ru.