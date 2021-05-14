Генпрокурор Чехии решил уйти в отставку

https://static.news.ru/photo/752bbe38-b4c1-11eb-b275-96000091f725_660.jpg Павел Земан Фото: Ondrej Deml/Global Look Press

Генеральный прокурор Чехии Павел Земан объявил об уходе в отставку с 30 июня. Об этом на пресс-конференции заявил министр промышленности и торговли Карел Гавличек. Его слова приводит издание Denik.

Сегодня от Павла Земана поступило письменное сообщение о его отставке. Правительство приняло это к сведению. Причины этого не обсуждались, — сообщил Гавличек.

Глава МВД и вице-премьер страны Ян Гамачек написал в Twitter, что генпрокурор является выдающимся юристом и профессионалом. Он поблагодарил его за работу по делу во Врбетице.

Министр юстиции Чехии Мария Бенешова назвала неожиданностью сообщение об отставке Земана. Она критиковала генерального прокурора за публичное выступление на тему расследования взрывов во Врбетице в 2014 году, в которых чешские власти обвинили российские спецслужбы.

В апреле Павел Земан сообщил, что взрывы на складе с оружием не являлись терактом. По этому делу не было установлено интереса в нарушении конституционного устройства или ущерба обороноспособности страны. 4 мая Земан допустил, что расследование этих взрывов может быть остановлено в том случае, если подозреваемых не получится допросить или обеспечить их присутствие. Генпрокурор назвал это «законной процедурой».

Ранее глава правительства Чехии Андрей Бабиш заявил, что в отношения между Москвой и Прагой следует внести разрядку. Он напомнил, что Чехия может попасть в список стран, которые были недружественны России, который в настоящее время формируется Москвой.