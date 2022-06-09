Генпрокуратура Украины расследует факты приговора британцам в ДНР Генпрокуратура Украины начала расследование по факту вынесения в ДНР приговора наемникам

Фото: Социальные сети

Генеральная прокуратура Украины начала досудебное расследование по факту решения суда Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорить к смертной казни трёх иностранцев за участие в боевых действиях в составе Вооружённых сил Украины. Об этом сообщила руководитель ведомства Ирина Венедиктова на своей странице в социальной сети Facebook.(деятельность соцсети в РФ запрещена).

Украина уже начала досудебное расследование по этому факту и примет все необходимые меры для того, чтобы все, кто был причастен к этим противоправным действиям, были привлечены к ответственности за них, — написала генпрокурор.

По словам Венедиктовой, иностранные граждане пользуются иммунитетом комбатантов и не могут быть привлечены к ответственности за непосредственное участие в военных действиях.

Двое британцев Шон Пиннер и Эйден Аслин, а также гражданин Марокко Сааудан Брагим признаны виновными в наемничестве и насильственном захвате власти группой лиц в военное время и приговорены к смертной казни. Адвокаты обвиняемых, а также вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявляли, что намерены обжаловать этот приговор, поскольку иностранцы частично признали вину. У них есть месяц на обжалование приговора.

Легионеры были задержаны в середине апреля. Британцы оказались в составе 36-й бригады морпехов ВСУ, находившейся на заводе Ильича в Мариуполе — тысяча бойцов тогда сдалась в плен ВС России.