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Мир

Генпрокуратура Украины потребует арестовать Медведчука

19:28, 15 апреля 2022
Генпрокуратура Украины потребует арестовать Медведчука Виктор Медведчук Фото: Kremlin Pool/Global Look Press
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Офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с домашнего ареста на ареcт без залога. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на генпрокурора Ирину Венeдиктову.

Офис генпрокурора будет требовать изменения Виктору Медведчуку меры пресечения на арест без залога, пишет издание.

Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука на украинcких пленных до суда. В свою очередь в Кремле пообещали следить за судьбой политика. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, неизвестно, хочет ли парламентарий, чтобы РФ участвовала в его освобождении.

Экс-депутат Рады Илья Кива ранее заявил, что задержание Медведчука было необходимо украинским властям, чтобы отвлечь внимание населения от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. При этом он предположил, что на самом деле политик мог быть задержан гораздо раньше. Кива добавил, что достоверной информацией по этому поводу не располагает.

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