Генпрокуратура Украины потребует арестовать Медведчука

Офис генпрокурора Украины будет требовать изменения меры пресечения главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку с домашнего ареста на ареcт без залога. Об этом сообщила «Страна.ua» со ссылкой на генпрокурора Ирину Венeдиктову.

Офис генпрокурора будет требовать изменения Виктору Медведчуку меры пресечения на арест без залога, — пишет издание.

Венедиктова также допустила возможность обмена Медведчука на украинcких пленных до суда. В свою очередь в Кремле пообещали следить за судьбой политика. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, неизвестно, хочет ли парламентарий, чтобы РФ участвовала в его освобождении.

Экс-депутат Рады Илья Кива ранее заявил, что задержание Медведчука было необходимо украинским властям, чтобы отвлечь внимание населения от гибели украинских националистов и морпехов в Мариуполе. При этом он предположил, что на самом деле политик мог быть задержан гораздо раньше. Кива добавил, что достоверной информацией по этому поводу не располагает.