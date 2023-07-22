Генпрокуратура Украины сообщила о погибших при ударе по донецкому Нью-Йорку Генпрокуратура Украины: четверо жителей поселка Нью-Йорк погибли из-за обстрела

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Telegram-канале офиса генерального прокурора Украины сообщили о гибели четырех жителей донецкого поселка Нью-Йорк в результате обстрела вечером 21 июля. По данным ведомства, из-за удара также пострадали трое местных жителей. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Погибли четверо местных жителей, среди них супруги, остатки их тел изъяты спасателями из-под завалов разрушенного дома. Кроме того, получили ранения еще трое гражданских, в частности женщина, муж которой погиб, они были доставлены в медицинское учреждение с телесными повреждениями разной степени тяжести, — говорится в сообщении.

Согласно версии украинского следствия, применялись авиабомбы. По факту гибели четырех человек и ранения еще троих жителей поселка начато досудебное расследование, отметили в офисе ГПУ.

Генпрокуратура также сообщает, что повреждения при ударе получили объекты жилой застройки и хозяйственные постройки, их количество не уточняется.

Поселок городского типа Новгородский в Донецкой области переименовал в Нью-Йорк президент Украины Петр Порошенко в июле 2021 года. В июне того же года это решение поддержала Верховная рада.