Генпрокуратура потребовала от Канады выдать ветерана СС Хунку Генпрокуратура РФ направила Канаде запрос об экстрадиции ветерана СС Хунки

Фото: Patrick Doyle/AP/TASS

Ярослав Хунка

Генеральная прокуратура России обратилась к властям Канады с запросом об экстрадиции ветерана дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, заочно обвиненного в геноциде мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. В прокуратуре подчеркнули, что у преступления, совершенного Хункой, нет срока давности.

Запрос министру юстиции Канады Арифу Вирани был направлен заместителем генпрокурора РФ Петром Городовым. Он курирует вопросы, связанные с международно-правовыми отношениями. В документе подчеркивается, что Хунка обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 357 УК РФ «Геноцид». Генпрокуратура попросила канадскую сторону арестовать ветерана СС, после чего передать его России. При этом Городов отметил, что у Хунки будет возможность защитить себя в суде в соответствии с российским законодательством.

Ветеран СС Ярослав Хунка был приглашен на заседание канадского парламента 22 сентября. В ходе мероприятия его представили как «борца за украинскую независимость против русских», после чего поприветствовали аплодисментами. В беседе с пранкерами Вованом и Лексусом премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стерес назвал этот инцидент позором для всей Канады.