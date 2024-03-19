Генпрокуратура Перу заподозрила президента Болуарте в коррупции из-за часов

Фото: Lucas Aguayo Araos/dpa/Global Look Press

Дина Болуарте

Генеральная прокуратура Перу инициировала предварительное расследование против президента Дины Болуарте по подозрению в коррупции после появления в СМИ информации о ее внушительной коллекции дорогих часов, передает ТАСС. Журналист Марко Сифуэнтес опубликовал в YouTube расследование, в котором утверждается, что после вступления Болуарте в должность президента, та появилась на публике в 14 разных часах, в числе которых люксовый бренд Rolex.

Генпрокуратура <...> распорядилась начать предварительные процессуальные действия в отношении <...> Дины Болуарте по подозрению в совершении таких преступлений, как незаконное обогащение и сокрытие данных в декларации, — говорится в сообщении.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский позорит страну, поскольку там процветает масштабная коррупция. Кроме того, отметил парламентарий, украинский лидер делает все, чтобы зачистить оппозицию в государстве.

В сентябре в США выдвинули обвинения против одного из самых влиятельных законодателей-демократов, главы сенатского комитета по международным отношениям Роберта Менендеса. Его заподозрили в коррупции, мошенничестве и взятках. После этого сенатор подал в отставку.