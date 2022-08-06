Генпрокуратура ЛНР: в результате обстрела ВСУ дома в Алчевске есть погибший

Фото: МО Украины

Генпрокуратура Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила об одном погибшем и девяти пострадавших в результате прямого попадания снаряда ВСУ в многоквартирный дом в Алчевске. Прибывшие на место следователи установили, что ранения в том числе получил несовершеннолетний. Представители ведомства добавили, что в настоящее время устанавливается вид боеприпасов, которыми был нанесён удар по мирным жителям города.

В результате прямого попадания снаряда в многоквартирный дом, по предварительным данным, погиб один мирный житель, девять получили ранения, — рассказали в Генеральной прокуратуре ЛНР.

Отмечается, что украинские военные неоднократно проводили обстрел города по районам, где проживает мирное население.

Читатели британской газеты Daily Mail ранее выразили свой шок и недовольство после публикации доклада правозащитной организации Amnesty International о военных преступлениях украинской армии. Британцы возмутились тем, что украинская армия ведёт свой народ на убой целенаправленно. Некоторые отметили, что Зеленский уничтожает страну, чтобы потом уехать в свой особняк во Флориду. Многие обрадовались, что появилась более правдивая информация, чем та, которую подаёт украинское правительство.