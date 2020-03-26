https://static.news.ru/photo/b4e56094-8bc7-11e9-9e37-fa163e074e61_660.jpg Экс-президент Украины Пётр Порошенко Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Генеральная прокуратура непризнанной Донецкой Народной Республики (ДНР) объявила в розыск бывшего президента Украины Петра Порошенко, обвинив политика в организации терактов.

Прокуратура самопровозглашённой республики признала террористическими спецоперации украинских спецслужб по устранению руководителей ДНР и полевых командиров, включая Михаила «Гиви» Толстых и Арсена «Моторолу» Павлова.

Установлены и организаторы террористических актов, одним из которых является бывший президент Украины Пётр Порошенко. Известно, что Порошенко утвердил приведённый в исполнение спецслужбами план по ликвидации Арсена Павлова, — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, экс-президенту грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного лишения свободы. Порошенко арестовали заочно и объявили в розыск.

Как писал NEWS.ru, ДНР с 21 марта закрыла КПП на линии соприкосновения с украинской территорией.

Самопровозглашённые республики ДНР и ЛНР занимают часть Донецкой и Луганской областей, с 2014 года местные власти и вооружённые формирования воюют с правительственными войсками Украины. Они требуют широкой автономии и закрепления государственного статуса русского языка.