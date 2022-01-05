Генконсульство США в Алма-Ате закроется для посетителей из-за протестов

Из-за массовых протестов, стремительно развивающихся в Казахстане, генконсульство США в Алма-Ате закроется для посетителей с 5 января, а его сотрудникам будет предложено перейти на дистанционный режим работы, говорится в сообщении на сайте дипмиссии. Дипмиссия обратилась к американцам в Казахстане с просьбой избегать мест проведения демонстраций, не появляться на балконах и в окнах и по мере возможности не выходить на улицу.

Генеральное консульство в Алма-Ате будет закрыто для посетителей в четверг, 6 января, а персонал переведен на дистанционную работу. Все услуги американским гражданам и визовые интервью откладываются в посольстве в Нур-Султане и в генеральном консульстве в Алма-Ате, — указано в релизе.

О других изменениях в работе посольства США в Казахстане пока неизвестно.

3 января в Казахстане начались акции протеста против резкого повышения цены на газ с 1 января — с 38 до 120 тенге за литр. Протестующие требуют снизить её вдвое. 4 января правительство Казахстана пошло на значительные уступки и снизило цену до 50 тенге. Людям, которые вышли протестовать против повышения цены на газ, пообещали, что их не будут преследовать за участие в несанкционированных демонстрациях.

Митинги распространились с западной, газодобывающей части страны по всей территории. С 4 января протесты продолжились в Актау, Атырау, Алма-Ате, Нур-Султане, Караганде, Уральске, Талдыкоргане, Кызылорде, Чимкенте, Таразе. Начались столкновения с полицией. Наиболее острые стычки начались в Алма-Ате. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев порекомендовал жителям Мангистауской области, которые вышли на акции протеста, проявить готовность к диалогу.

Протестующие захватили алма-атинскую резиденцию главы Казахстана. В штурме приняли участие несколько тысяч человек. До этого пикетчики подожгли здания администрации и прокуратуры. Также захвачен департамент КНБ в Алма-Ате.