Генконсульство Греции приостановит выдачу виз россиянам

Фото: Shutterstock

Генеральное консульство Греции приостановит выдачу виз россиянам, сообщила пресс-служба дипломатического ведомства. Документы не будут выдавать и оформлять с 29 июня по 1 июля в связи с высылкой сотрудников.

В связи с депортацией сотрудников и необходимой реорганизацией работы органа со среды — 29 июня 2022 года и до пятницы — 1 июля 2022 года генеральное консульство Греции в Москве приостанавливает работу визового и гражданского отделов, за исключением случаев гуманитарного характера, — говорится в сообщении.

В генконсульстве указали, что возобновят работу с понедельника, 4 июля.

Ранее МИД РФ сообщил, что высылает восемь греческих дипломатов. Послу Греческой Республики Екатерини Нассике был выражен протест из-за «конфронтационного» курса греческих властей по отношению к России.