«Гениталий не заметили?»: врачи по ошибке сделали мужчине кесарево сечение

Страдающего от ожирения пациента врачи приняли за беременную женщину и сделали кесарево сечение. Вопиющий случай произошёл с 34-летним Лесли Морганом Уайтом.
Мужчине стало плохо с сердцем, к нему приехала скорая и отвезла в больницу. Там врачи решили, что перед ними женщина, ожидающая как минимум тройню, дали ему наркоз и провели операцию кесарево сечение.
Очнувшись, пациент был крайне возмущён произошедшим.
А что, моих гениталий никто не заметил? — не понимал мужчина.
Теперь пострадавший намерен потребовать с больницы $1,2 млн компенсации морального ущерба,
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