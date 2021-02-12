«Гениталий не заметили?»: врачи по ошибке сделали мужчине кесарево сечение

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Число выявленных случаев заражения коронавирусом в мире с начала пандемии составило 108 545 364 случая. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса по состоянию на момент публикации этой новости.

При этом количество умерших от последствия инфекции увеличилось до 2 393 899 человек, выздоровели 60 839 039 пациентов. Сводные данные охватывают статистику 192 государств. В тройке лидеров по количеству заражений...