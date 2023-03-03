Генералы США и Украины провели наступление ВСУ за столом Генералы США и Украины провели штабные учения для выработки наступательной стратегии ВСУ

Фото: Staff Sgt. Jose Rodriguez Guzman/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские украинские военные и чиновники провели несколько раундов штабных учений по отработке вариантов возможного наступления украинских вооруженных сил, пишет New York Times. «Настольные» учения с использованием карт местности прошли в германской штаб-квартире командования вооруженными силами США в Европе и Африке.

Участники [военных игр] отрепетировали ряд вариантов наступления <...> для выработки стратегии, определения рисков и преимуществ различных шагов, которые Украина может предпринять в ближайшие месяцы, — пишет издание.

По словам главнокомандующего войсками США в Европе генерала Кристофера Каволи, в ходе учений украинские военные проявили «феноменальную адаптивность». При этом отмечается, что окончательный выбор стратегии и сроков наступления будет оставлен за украинским командованием, а американские военные будут выступать в роли консультантов.

Ранее сообщалось, что Южная Корея и США проведут совместные командно-штабные учения с целью укрепления обороны и отработки возможностей по реагированию на «ядерные и ракетные угрозы КНДР». Учения получили название «Щит свободы» (Freedom Shield), они будут проходить в период с 13 по 23 марта.