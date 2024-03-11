Залужный отправлен послом в Лондон — это ссылка или резерв президента?

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press

Владимир Зеленский и Валерий Залужный

Киев не привык соблюдать дипломатический этикет. О назначение отставленного главкома Валерия Залужного послом Украины в Великобританию было объявлено раньше, чем был получен от английских властей необходимый агреман.

Это тем более странно потому, что предыдущий претендент на этот пост бывший министр обороны Алексей Резников, обвиненный в многочисленных коррупционных преступлениях, так до Лондона и не добрался. Видимо, предпочел осесть в какой-то третьей стране. Пока, видимо, перебазирование Залужного на берега Туманного Альбиона устроило все стороны. Однако удаление (временное и окончательное?) генерала с политического поля Украины не означает, что история его взаимоотношений с Зеленским и карьера окончены.

Операция по удалению Залужного

Конфликт украинского президента с главнокомандующим, в основе которого была банальная ревность Зеленского к популярности Залужного, давно вышел в публичную плоскость. Преданные президенту депутаты без устали обвиняли главкома в алкоголизме и во всех возможных военных неудачах. Эти атаки усилились после того, как Киев отказался от проведения президентских выборов, что на практике означало утрату режимом остатков легитимности. Началась окончательна зачистка украинской политической поляны, на которой как раз и возвышался Залужный.

Ничего не изменил и бросок на берега Днепра Виктории Нуланд, которой не удалось ни генерала с президентом примирить, ни на выборах настоять. Такая неудача стала последней каплей, приведшей к отставке Нуланд из Госдепа. В результате Залужный, который считался стопроцентно американским проектом, лишился своего поста. По некоторой информации, его поставили перед фактом: либо уход в отставку из армии, либо открытие серии уголовных дел о финансовых злоупотреблениях.

Но публично было объявлено о том, что генерал комиссован из армии по состоянию здоровья. Иными словами, косвенно была подтверждена информация о его ранении. Причем для большего эффекта была запущена пикантная версия о том, что он был ранен не то ниже спины, не то в пах.

Фото: Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press Валерий Залужный

Залужного продолжат атаковать с тыла

Отъезд Залужного в Лондон сопровождается тотальной зачисткой в армии от элементов, которые хоть как-то были связаны с бывшим главкомом. Одновременно продолжится его дискредитация, инспирированная на государственном уровне. Проблема только в том, что обвинения его в прежних провалах на фронте могут выглядеть бледной тенью нынешних неудач ВСУ под руководством Сырского.

А значит, Зеленский будет лишен прежней «прокладки» от критики, поскольку именно он принял решение убрать Залужного и поставить непопулярного в армии Александра Сырского, прозванного Генералом 200. А Залужный, наоборот, не несет никакой ответственности за новые провалы на фронте. Даже новая волна беспощадной мобилизации, когда бронь снимается даже с диабетиков и откровенных инвалидов, хотя и была затеяна по инициативе Залужного, проводится без него. А потому обвинение его задним числом в том, что он настаивал на призыве больных и увечных, а сам комиссовался по причине старого ранения, работает скорее против Киева.

Из лондонского далека

Понятно, почему Залужного не назначили послом в Америку, а отправляют в Лондон, к числу клиентов которого уверенно относят и самого Зеленского, и его серого кардинала Андрея Ермака. Там генерал окажется под дополнительным «присмотром». Однако ведь именно в Лондоне разрабатываются стратегические планы давления на Россию, а потому Залужный в чем-то окажется в привычной ему среде уже в качестве военного консультанта. То есть полностью вытеснить его в тень и на берегах Темзы не удастся.

Поэтому ссылка Залужного будет означать его относительную изоляцию. А главное — он все равно остается резервной фигурой, не несущей к тому же никакой ответственности за все происходящее теперь на Украине. В конце концов Зеленский может оказаться настолько токсичным политиком, что его попытаются заменить на иную, приемлемую для украинских элит персону. Тем более если западные хозяева примут решение о начале переговоров по украинскому урегулированию. И почему этой персоной не сможет стать Залужный?

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