Генерал ВВС США предрёк Китаю превосходство по количеству ядерного оружия

Заместитель командира Стратегического командования вооруженных сил США, генерал-лейтенант американских ВВС Томас Бюссьер предрёк Китаю скорое превосходство над Россией по количеству ядерного оружия. По оценкам военного, на сегодня арсенал страны составляет как минимум 200 боеголовок, пишет Reuters.

Наступит момент, переходный момент, когда количество [ядерных] угроз, представленных Китаем, превысит количество угроз, которые в настоящее время представляет Россия. Мы полагаем, что он произойдет в ближайшие несколько лет, — заявил генерал.

Бюссьер добавил, что опасность заключается даже не в том, сколько ядерных боеголовок у Китая, а том, как оперативно они размещены. К тому же, Вашингтон озабочен достижениями Пекина в области ракетных технологий по доставке этого оружия. При всём этом у США и Китая нет диалога, который помог бы устранить «любые неверные представления или путаницу» в области ядерной безопасности, отметил военный.

Ранее сообщалось, что журналисты The Times выяснили: японцы решили выделить на военные и оборонные нужды до 1% ВВП, что является рекордом для страны. Автор статьи утверждает, что причина тому — Россия, Китай и Северная Корея, которые якобы представляют угрозу для страны.