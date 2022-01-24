Генерал ВСУ заявил, что РФ «захватит» восемь регионов Украины

Эскалация ситуации на Украине может привести к переходу под контроль Москвы восьми ключевых регионов на востоке страны, заявил командующий Операцией Объединённых сил в Донбассе генерал-лейтенант Александр Павлюк. Речь идёт, в том числе о городах Харьков, Днепр и Одесса, отметил он в беседе с The Times.

Генерал считает , что территориальные потери на востоке Украины, оставят её без основного военного и промышленного потенциала, а также лишат выхода к Чёрному морю.

При этом Павлюк обвинил Европу в нежелании помогать Киеву. Он уверен, что Европа «находится в своей зоне комфорта и не хочет действовать, как и в 1939 году».

Страны Европы при эскалации ситуации на Украине, полагает генерал, «будут обеспокоены — возможно, очень обеспокоены».

Ранее стало известно, что НАТО изучает возможность развёртывания боевых групп организации не только в Прибалтике и Польше, но и в Черноморском регионе, заявил глава Альянса Йенс Столтенберг. При этом он отметил, что никакие решения по данному вопросу пока не приняты. Он также подчеркнул, что НАТО не угрожает безопасности ни России, ни какой-либо другой страны.