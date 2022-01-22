Генерал ВСУ раскрыл сценарий быстрого присоединения Украины к России

Бывший первый заместитель командующего Силами специальных операций генерал ВСУ Сергей Кривонос в эфире телеканала Ukrlife.TV раскрыл «сценарий молниеносного присоединения» Украины к Российской Федерации. Он заявил, что РФ может быстро атаковать Украину, высадив воздушный десант на ближайших к Киеву аэродромах.

Пять — семь аэродромов в радиусе менее 50 км от Киева и два аэродрома внутри города позволят россиянам осуществить высадку воздушного десанта, — сказал военный.

Кривонос предположил, что первый эшелон из вертолётов может, минуя зону разведки киевской ПВО, на малых высотах уйти от украинских истребителей и захватить контроль над взлётно-посадочными полосами. После этого военно-транспортные самолёты приземлятся в аэропортах. Как считает Кривонос, это может произойти очень быстро.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Президент США Джо Байден на пресс-конференции, посвящённой первой годовщине его президентства, сообщил, что эскалация ситуации вокруг Украины будет грозить России «катастрофой». По его словам, если подобное произойдёт, русским придётся заплатить «большую цену».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя слова Байдена, что подобные заявления звучат ежедневно на протяжении нескольких месяцев и могут способствовать дестабилизации обстановки на юго-востоке Украины.