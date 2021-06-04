Генерал ВСУ признал, что в Донбассе артиллерия Украины стреляла куда попало

Бывший замсекретаря Совбеза Украины генерал ВСУ Сергей Кривонос заявил, что украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью «плюс-минус километр», сообщает РИА Новости.
Генерал
И потому, когда у нас снаряды на фронте плюс-минус километр туда-сюда попадали, в большинстве случаев причиной этого не была плохая подготовка артиллеристов. Этому причина — стёртые каналы стволов, — пояснил военный.
Ранее стало известно, что первый президент Украины Леонид Кравчук считает единство всех политических партий в парламенте условием возвращения Донбасса. Он убеждён, что политики высказывают необоснованные вещи, которые граничат с предательством Украины. По его словам, они ведут себя «как лебедь, рак и щука», это препятствует урегулированию ситуации на юго-востоке страны.