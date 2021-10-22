Генерал ВСУ пригрозил кораблям России британскими ракетами Brimstone

Украина после получения от Британии ракет Brimstone сможет «уничтожать» боевые корабли ВМФ России. Об этом заявил бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью каналу «Обозреватель».

Ракеты для украинских патрульных катеров, которые в рамках военной помощи от Великобритании может получить Украина, позволят эффективно отражать атаки страны-агрессора России в Чёрном и Азовском морях. В случае особой необходимости военные корабли противника могут быть уничтожены, — цитирует его портал.

По мнению Романенко, благодаря нaличию подобного вооружения у Украины появится возможность «более мoщного ответа» на «провокации» России. Он считает, что с учётом соотношения сил Киeву необходимо искать «асимметричные способы ведения войны», воорyжение катеров ракетами Brimstone является одним из таких решений.

Ракеты Вrimstone разработаны консорциумом MDBА и могут быть установлены на кораблях украинских ВМC. Не исключается и продажа этих же ракет воздушного базирования стоимостью около $138 тысяч.

Ранее сообщалось, что Великобритания ведёт переговоры с Украиной о продаже первой в истории партии вооружений, в частности ракет. В Киев из Лондона могут отправить авиационные ракеты и ракеты класса «земля — земля». Times уточняет, что переговоры о поставке вооружений увязываются со строительством трубопровода «Северный поток — 2».