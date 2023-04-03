Генерал ВСУ пожаловался на слабость НАТО Генерал ВСУ Кривонос: в НАТО неспособны производить нужное Киеву количество боеприпасов

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Бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос заявил, что страны НАТО не способны производить нужное количество боеприпасов для Украины, пишет URA.RU. Он добавил, что в НАТО не смогут этого добиться, даже если попытаются наладить производство. По его словам, солдаты ВСУ расходуют «тысячи снарядов в день».

Неспособны сейчас страны НАТО производить такое количество артиллерийских боеприпасов, даже если попытаются наладить производство, — сказал Кривонос.

Военный при этом не стал уточнять, что это означает для украинской армии.

Ранее офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут утратить контроль над Донбассом и Запорожьем после разгрома группировки в Артемовске. Он добавил, что украинский лидер Владимир Зеленский «упорно сражается» за Артемовск, так как понимает, что российские силы могут перейти в быстрое наступление. Он добавил, что при таком раскладе ВС РФ консолидируют силы в регионах, которые недавно вошли в состав Российской Федерации.