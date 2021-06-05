Генерал ВСУ объяснил увольнение из армии словами Грибоедова

https://static.news.ru/photo/35cd6c9e-c602-11eb-bff7-96000091f725_660.jpg Сергей Кривонос Фото: Адміністрація Президента України/wikimedia.org

Бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций, генерал ВСУ Сергей Кривонос прокомментировал своё увольнение из армии практически словами Чацкого, героя комедии Александра Грибоедова «Горе от ума». Бывший военный опубликовал пост в Facebook.

Уволен из рядов Вооружённых сил Украины. Уволен без рапорта <…>. Служить государству хотел, но прислуживать не буду и не умею. Поэтому и уволили. Говорят, «нет должностей». Хотя их достаточно, — написал Кривонос.

В комедии Грибоедова Чацкий говорит так: «Cлужить бы рад, прислуживаться тошно».

Высокопоставленный военный был назначен на должность в Совет национальной безопасности и обороны Украины указом предыдущего главы государства Петра Порошенко. Кривонос узнал о своём увольнении в канун Нового года и поблагодарил лидера страны Владимира Зеленского за такой «подарок».

Бывший генерал неоднократно высказывался о необходимости проведения в Донбассе активной наступательной операции, при этом регулярно критиковал действующую власть в стране. Так, Кривонос оценил предложение Зеленского мобилизовать всех граждан для войны с Россией. По словам генерала, прежде чем заниматься этим, следует обучить людей держать в руках оружие. Он подчеркнул, что многие украинцы не захотят воевать с Россией.

Ранее Кривонос заявил, что украинские артиллеристы во время боевых действий в Донбассе стреляли с точностью «плюс-минус километр». По его словам, это связано с износом артиллерийских стволов.