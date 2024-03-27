«Генерал умер внезапно»: убит самый высокопоставленный иностранный военный

Фото: МО РФ

Стало известно о внезапной гибели генерала польской армии Адама Марчака, сообщил в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, официальная версия произошедшего — естественная причина. Марков указал, что большинство экспертов считает: генерала убили на Украине, где он был задействован в боях против РФ, руководил польскими военными, которые в большом количестве участвуют в боевых действиях. Политолог подчеркнул, что если это так, то речь идет о самом высокопоставленном иностранном военном, уничтоженным на Украине. Минобороны РФ эту информацию не комментировало. Что известно о ликвидации Адама Марчака — в материале NEWS.ru.

Как погиб генерал Адам Марчак

Оперативное командование Вооруженных сил Польши заявило о внезапной смерти бригадного генерала Адама Марчака 26 марта. Он был начальником штаба Операционного командования ЕС «Алтея» в Монсе. По данным командования, смерть произошла «по естественным причинам, в свободное от службы время».

В то же время ряд западных и российских ресурсов связал смерть генерала с опубликованной в Сети информацией об ударе по командному пункту ВСУ в Часов Яре. Некоторые иностранцы прокомментировали официальное заявление ВС Польши, отказавшись верить в смерть по естественной причине. По их словам, «ведение чужой войны имеет свои последствия».

В польском военном ведомстве указали, что родные и близкие покойного уведомлены о произошедшем и заверены во всесторонней поддержке. Оперативное командование при этом не уточнило, где именно произошла смерть генерала и какими причинами она вызвана.

Что известно об Адаме Марчаке

Генерал Марчак до лета 2021 года был главой управления разведки и радиоэлектронной борьбы в генеральном командовании видов вооруженных сил. Служил в 6-й воздушно-десантной бригаде, после чего перевелся в штаб управления спецназа. Он занимал командные должности в миссиях в Афганистане и Боснии. По состоянию на 2017 год командовал 25-й воздушной кавалерийской бригадой. Являлся выпускником высшего офицерского училища механизированных войск в Кракове.

Кого ранее уничтожили ВС РФ

Военнослужащие Вооруженных сил России уничтожили в Харькове сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По словам Сергея Лебедева, удар был нанесен по объекту в Харькове днем 20 марта, в частности, по производству беспилотников.

«Прилетело очень качественно. Много погибших — там было расположение личных сил, прибыли недавно военные от Главного управления разведки, те самые, которые пытаются штурмовать Белгородскую область», — сказал он.

По сведениям Лебедева, погибли сотрудники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны. Уточнялось, что в цеху, по которому был нанесен удар, производили гексакоптеры «Вампир», которые также называют «Баба-яга», и снаряды к ним.

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