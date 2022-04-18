Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы ещё одной целью спецоперации

Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы ещё одной целью спецоперацииГенерал Шаманов назвал освобождение Одессы следующей целью спецоперации после Донбасса
Бывший главком ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что после освобождения Донбасса должно последовать освобождение Одессы. Это будет следующим этапом спецоперации по демилитаризации Украины, отметил он в беседе с газетой «Аргументы и факты».
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Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле. Одесса — следующая. Пока идёт продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до неё очередь, я считаю, дойдёт, — подчеркнул генерал.
Он добавил, что, подавив украинские силы ПВО и нанеся значительный урон военной инфраструктуре, российские войска выполнили цели первого этапа спецоперации.
Ранее стало известно, что официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил: город Кременная в Донбассе перешёл под контроль республики. По его словам, защищавшие населённый пункт националистические формирования Украины спешно оставили свои позиции и бежали. Филипоненко добавил, что флаги ЛНР и России уже развиваются над зданием городской администрации.