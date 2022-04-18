Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы ещё одной целью спецоперации

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Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Запад использует украинцев в качестве пушечного мяса «в опосредованной войне с Россией». Об этом он сказал на заседании Совбеза ООН, пишет ТАСС.

Забота западных коллег об Украине и украинцах носит весьма конъюнктурный и эгоистичный характер. Они сегодня нужны им всего лишь как пушечное мясо в опосредованной войне с Россией «до последнего украинца»,...