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Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы ещё одной целью спецоперации

Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы следующей целью спецоперации после Донбасса
01:32, 20 апреля 2022
Генерал Шаманов назвал освобождение Одессы ещё одной целью спецоперации Владимир Шаманов Фото: АГН Москва/Russian Look/Global Look Press
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Бывший главком ВДВ России генерал-полковник Владимир Шаманов заявил, что после освобождения Донбасса должно последовать освобождение Одессы. Это будет следующим этапом спецоперации по демилитаризации Украины, отметил он в беседе с газетой «Аргументы и факты».

Глава «Ассоциации Героев» считает, что сейчас продвижение войск сдерживают ряд укрепленных районов, в том числе Мариуполь.

Как только разрубим этот гордиев узел, станет существенно легче, и тогда мы возьмёмся за ту группировку, которая между Днепром и Изюмом уже, по существу, окружена и находится в котле. Одесса — следующая. Пока идёт продвижение в районе Николаева, Одесса, как аппендицит, заблокирована, но и до неё очередь, я считаю, дойдёт, — подчеркнул генерал.

Он добавил, что, подавив украинские силы ПВО и нанеся значительный урон военной инфраструктуре, российские войска выполнили цели первого этапа спецоперации.

Ранее стало известно, что официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил: город Кременная в Донбассе перешёл под контроль республики. По его словам, защищавшие населённый пункт националистические формирования Украины спешно оставили свои позиции и бежали. Филипоненко добавил, что флаги ЛНР и России уже развиваются над зданием городской администрации.

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