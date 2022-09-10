Генерал Ратко Младич госпитализирован в Гааге в тяжелом состоянии

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Ратко Младич

Бывший главнокомандующий армией сербов Боснии и Герцеговины Ратко Младич госпитализирован в Гааге в тяжелом состоянии, сообщил его сын Дарко Младич. По его словам, у генерала диагностировали воспаление легких и шумы в сердце, передает ТАСС.

Его госпитализировали в тюремную больницу с симптомами общей слабости, обнаружили воспаление легких и ослабленное сердце, появились шумы. Нам сообщили, что все еще продолжается обследование, и они оповестят нас, когда появятся результаты. Я потребовал срочной передачи результатов. Состояние тяжелое, нам пообещали предоставить результаты самое позднее до понедельника, — заявил Младич.

Младич-младший добавил, что отец в начале августа переболел коронавирусом. По его словам, медицинские анализы с момента заражения COVID-19 прислали только сейчас. Он опасается, что его отец мог перенести второй инфаркт.

Ратко Младич осужден за геноцид мусульман в Сребренице и захват в заложники сотрудников ООН в Боснии в 1995 году. В ноябре 2017 года Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) приговорил Младича к пожизненному тюремному заключению. В декабре того же года МТБЮ прекратил свою деятельность. В 2021 году апелляционная комиссия трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор сербскому генералу.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что приговор генералу Младичу является лицемерным после оправдания других участников югославского конфликта, а также назвала международное правосудие по этому делу предвзятым. По её словам, не были взяты в расчёт исторические факты и контекст событий, а суд в Гааге «подрывает попытки урегулировать конфликт на Балканах и восстановить доверие в регионе».