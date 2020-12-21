Генерал пояснил, почему Киев отказался в Донбассе от «хорватского сценария»

Украинский генерал Виктор Назаров заявил, что реализация «хорватского сценария», то есть привлечения миротворцев в регион, в Донбассе невозможна.
Нужно понимать одну вещь: за Сербией, Югославией не было Российской Федерации, которая находилась к ней впритык. Да, возможно, они её поддерживали, чем могли, помогали, но физически не были за спиной. А за спиной Хорватии было НАТО — мощные вооружённые силы, — пояснил генерал в эфире Четвёртого канала.
Офицер считает, что в своё время попытка фронтального наступления в Донбассе была очень рискованной, поскольку могла привести к огромным потерям.
Просто была бы война на уничтожение боевого потенциала, однозначно не в нашу пользу, — считает Назаров.
Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на помощь Белого дома во главе с президентом США Джо Байденом в прекращении боевых действий в Донбассе. По его словам, избранный американский лидер знает Украину лучше, чем Дональд Трамп. Политик добавил, что при Байдене «Соединённые Штаты могут помочь».