Генерал НАТО раскрыл, что приведет к поражению Украины Генерал НАТО Бридлав: бездействие стран Запада приведет к поражению Украины

Фото: Marijan Murat/dpa/Global Look Press

В ситуации на Украине существует три возможных сценария развития событий, в двух из них победа остается за Россией, заявил в интервью журналу Newsweek бывший верховный командующий Объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, в каждом из «негативных» вариантов вина за поражение Киева лежит на странах Запада.

Если мы не предпримем ничего иного, кроме того, что мы делаем сейчас, Украина в итоге проиграет, потому что у России больше людей и ресурсов, — прокомментировал Бридлав первый из трех сценариев.

Во втором «проигрышном» варианте Запад вовсе откажется от помощи Киеву и это приведет к десяткам тысяч жертв среди украинцев и полному подчинению Украины России, указал генерал. Победа Киева возможна в том случае, по мнению Бридлава, если Запад передаст Украине «все, что нужно». При этом, что именно можно считать победой, военный не уточнил.

Ранее немецкое издание Bild написало, что Германия готовится к войне между Россией и НАТО, которая может начаться летом 2025 года. Согласно приведенному сценарию Минобороны ФРГ, эскалации следует ожидать уже в феврале 2024 года с началом активного наступления РФ на Украине и в дальнейшем она будет нарастать. В качестве наиболее вероятного места столкновения называется Сувалкский коридор между Белоруссией и Калининградской областью.

До этого начальник Генштаба Чехии Карел Ржехка заявил, что война с Россией не является чем-то невообразимым, хотя считается в настоящее время маловероятной. По его словам, избежать потенциального конфликта путем соглашения будет невозможно, поэтому нужно работать над сдерживанием и запугиванием Москвы.