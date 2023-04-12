Генерал-майор ФСБ объяснил, как произошла утечка секретных данных Пентагона Генерал-майор ФСБ Михайлов сравнил хранение данных Пентагона с протекающим дуршлагом

Фото: US Navy/globallookpress.com

Утечка секретных данных Пентагона могла произойти элементарно, поскольку информация была плохо защищена, заявил NEWS.ru генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов. По его словам, учитывая истории c WikiLeaks и бывшим сотрудником Агентства национальной безопасности США Эдвардом Сноуденом, американские файлы находятся не в Сети, а «в дуршлаге, из которого течет все что ни попадя». Михайлов не исключил, что данные слили умышленно.

Я полагаю, что с учетом историй с WikiLeaks и Эдвардом Сноуденом американские файлы находятся не в Сети, а в дуршлаге, из которого течет все что ни попадя, тем более в СМИ. То есть информация была плохо защищена. Если она ушла, значит, кем-то была слита, возможно, умышленно. <...> WikiLeaks и Сноуден показали, что если в США нельзя добыть секретную информацию, но очень хочется, это можно сделать, — заявил Михайлов.

Генерал-майор отметил, что в отличие от США данные ФСБ хорошо защищены и принимаемых мер хватает для безопасности информации.

7 апреля стало известно, что в Пентагоне произошла утечка секретных документов. Данные под грифом «совершенно секретно» были опубликованы в социальных сетях. Содержимое этих бумаг датировано началом марта. Днем позднее стало известно, что в Сеть утекла новая порция секретных документов США. По данным СМИ, содержимое документов касается Украины, Китая и Ближнего Востока. Аналитики предположили возможности утечки более чем сотни различных документов.