Генерал-майор ФСБ назвал задачу Росгвардии на Украине

Охрана электростанций на Украине — задача Росгвардии, сообщил генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов изданию Lenta.ru. Контролировать электростанции и другие стратегические объекты необходимо, чтобы не допустить аварий, объяснил он.

Стратегические объекты, такие как плотины, гидро- и другие электростанции, вокзалы, аэродромы необходимо охранять, ведь авария на них может привести к непредсказуемым последствиям. Важно, чтобы ГЭС работала, чтобы у людей были свет и тепло. Это очевидная вещь, которая абсолютно вписывается в функции Росгвардии, — сказал Михайлов.

Он добавил, что гражданские структуры в такое время не могут создать нужную безопасность для объектов.

Ранее Росгвардия сообщила о взятии под охрану Каховской ГЭС на Украине. По данным службы, гидроэлектростанция была сдана без боя, местная военизированная охрана сложила оружие и разошлась по домам. Также отмечается, что Каховская ГЭС является единственной переправой от Запорожья до Новой Каховки через Днепр и через неё был организован зелёный коридор для возвращения беженцев домой.

Также стало известно, что бойцы Росгвардии контролируют ситуацию в украинском городе Бердянске. Сообщается, что население возвращается к нормальной жизни.