Генерал-лейтенант рассказал, чем обернулась для НАТО помощь Украине Генерал-лейтенант Бижев: НАТО превратилась в «щуку без зубов» из-за помощи Киеву

Фото: МО Украины

НАТО совершила ошибку, когда начала помогать Украине, и превратилась в «щуку без зубов», сообщил NEWS.ru бывший замглавкома ВВС России по вопросам Объединенной системы ПВО стран СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев. По его словам, западные страны израсходовали свои ресурсы и существенно снизили боеспособность своих армий.

Страны Евросоюза попытались воевать с Россией, но исчерпали все свои запасы. Им нужно не Украине помогать, а заняться своими вооруженными силами, посмотреть, в каком состоянии они находятся. Запад просчитывается везде, куда не суется, везде их гонят, везде у них провал, нигде у них нет реальной победы, — подметил Бижев.

Он отметил, что Россия сейчас находится на такой стадии военного развития, что никто не заинтересован в войне с ней. При этом Бижев подчеркнул, что стороны не занимаются наращиванием военных ресурсов для потенциальной войны друг с другом, так как понимают, к чему это может привести.

Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что Россия остается главной угрозой для Евросоюза, а армии стран сообщества готовятся к конфликту высокой интенсивности. По его словам, РФ потребуется длительное время на восстановление боеспособности после противостояния с Украиной, но страны НАТО все равно считают ее «угрозой номер один».

Политолог Артур Вафин заявил, что прямое военное столкновение России со странами Евросоюза будет означать ядерную войну, грозящую уничтожением всему миру. Поэтому, по его мнению, масштабный конфликт между РФ и европейскими государствами невозможен.