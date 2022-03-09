Генерал ГРУ рассказал, что может угрожать Поклонской после слов Гончаренко

Генерал-майор ГРУ в отставке Александр Чубаров заявил NEWS.ru о необходимости «принять все меры для обеспечения безопасности замечательной женщины» Натальи Поклонской — замглавы Россотрудничества — после слов депутата Верховной рады Алексея Гончаренко. Украинский парламентарий накануне объявил «сафари» на Поклонскую и призвал её задержать после визита последней в Херсонскую область с гуманитарной помощью. Чубаров предположил, что к Поклонской «могут заслать» диверсионно-разведывательные группы (ГРУ) или «агентурную разведку».

Я думаю, что надо принять все меры для обеспечения безопасности это замечательной женщины. Конечно серьёзно [надо относиться]. Почему? Потому что могут и ДРГ заслать, сволочей из агентурной разведки подкинуть туда, или отравить, или застрелить, или под машину она может, не дай бог, попасть. Нужно разобрать все варианты. Я думаю, наши спецслужбы разберутся, — подчеркнул Чубаров.

Гончаренко призвал задержать Поклонскую, доставившую гуманитарную помощь в Херсонскую область. В своём Telegram-канале парламентарий объявил об открытии на неё «сафари».

Посещение Поклонской Херсонской области депутат назвал пиаром. По его словам, экс-прокурор Крыма считает себя в безопасности и «не ожидает удара». Он также добавил, что Поклонской в России никто не хватится, если она будет задержана на территории Украины.

О поездке в Херсонскую область Поклонская рассказала в Telegram-канале. Совместно с росгвардейцами она доставила туда продукты питания и медикаменты. Экс-депутат Госдумы заверила, что не оставит простых украинцев без помощи.

Ранее Поклонская записала видеообращение, в котором попросила президента Украины Владимира Зеленского сделать шаг навстречу установлению мира. При этом она обратилась к нему на украинском языке. Она также призвала простых украинцев не брать в руки оружия.