Генерал ФСБ оценил действия охраны Капитолия при штурме сторонниками Трампа

https://static.news.ru/photo/c5acff4c-50db-11eb-b2f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американские силовики не были готовы к штурму Капитолия сторонниками Трампа. При этом нельзя оценивать действия полиции и спецназа США по российским стандартам, но в данном случае возник «абсолютный форс-мажор», который привёл к несогласованности действий правоохранителей, считает генерал-майор ФСБ в отставке, член высшего совета движения «Сильная Россия» Александр Михайлов.

У них свои традиции, подходы, инструкции. Говоря о том, что мы видим в их действиях элемент непрофессионализма, нужно понимать, что мы не знаем, какие у них инструкции, права... Но я предполагаю, что даже эти инструкции не предполагали такого захвата здания, — цитирует специалиста РИА Новости.

Он напомнил, что американцы всегда были очень политкорректны и законопослушны, поэтому на протяжении многих десятилетий ситуация была очень комфортной. Никто из силовиков не мог представить, что обычные граждане будут штурмовать эти здания. Михайлов считает, что если в инструкциях не были прописаны такие форс-мажорные обстоятельства, то их наверняка пропишут и сделают из произошедшего необходимые выводы. Эксперт подчеркнул, что «все уставы и инструкции пишутся кровью».

6 января в Конгрессе США проходило заседание, на котором должны были утвердить итоги прошедших выборов. Сторонники действующего президента США прорвались на охраняемую территорию, а затем сумели ворваться в Капитолий. Заседание было прервано, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Погибли четыре человека.

7 января американский конгресс утвердил 78-летнего демократа Джо Байдена новым президентом США. Политик набрал более 270 голосов выборщиков, что достаточно для победы.

Как писал NEWS.ru, действующий глава Белого дома Дональд Трамп пообещал 20 января передать власть Байдену, несмотря на то что он не согласен с результатами выборов. Ранее политик удалил три поста в Twitter о том, что голоса на выборах были украдены. Записи были сделаны на фоне беспорядков у здания конгресса. Трамп был вынужден это сделать, поскольку соцсеть заблокировала его аккаунт и грозилась полностью удалить страницу политика.