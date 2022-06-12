Гендиректор ВТО рассказала, что приводит к росту цен на продовольствие Гендиректор ВТО: экспортные ограничения усугубляют продовольственный кризис в мире

Экспортные ограничения становятся причиной роста цен на продовольствие заявила генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала на брифинге по случаю открытия 12-й министерской конференции ВТО, передает РИА Новости. По ее мнению, в такой ситуации мировой продовольственные кризис может еще больше усугубиться. Глава организации призвала страны отказаться от ограничений на поставки сельскохозяйственной продукции.

Я думаю, что одна из вещей, которую вы не должны недооценивать, — это то... как экспортные ограничения и запреты могут усугубить ситуацию. Вы наблюдали, как во время продовольственного кризиса 2008 и 2009 годов именно такие действия привели к скачкам цен, — сказала Оконджо-Ивеала.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о попытке Запада переложить ответственность за кризис на рынке продовольствия на РФ. Российский лидер отметил, что глобальный продовольственный кризис начался до начала спецоперации РФ на Украине, еще в феврале 2020 года.

Директор офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с Россией Олег Кобяков заявил, что рост цен на продовольствие в мире достиг исторического рекорда. Он также отметил, что из-за конфликта на Украине 13–15 млн человек по всему миру грозит голод.