Гендиректор ВОЗ: США не вышли из состава организации

https://static.news.ru/photo/738960bc-af2c-11ea-aa43-fa163e074e61_660.jpg Фото: Vnoucek, F./Global Look Press

США до сих пор остаются в составе Всемирной организации здравоохранения, несмотря на то, что срок ультиматума президента Дональда Трампа, обращённого к ВОЗ, подходит к концу.

Об этом на брифинге в швейцарской Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус, передаёт ТАСС. Трамп 20 мая дал ВОЗ 30 дней на проведение реформ, угрожая окончательно прекратить финансирование организации и пересмотреть условия членства Вашингтона. Президент США также объявил о приостановке взносов в ВОЗ до тех пор, пока не будет дана оценка роли организации в сокрытии информации о распространении коронавируса.

Трамп неоднократно обрушивался с критикой на ВОЗ, обвиняя организацию в том, что та действует в интересах КНР, несмотря на то, что основной объём финансирования исходит из США. Белый дом фактически возложил ответственность на ВОЗ за распространение COVID-19 в Соединённых Штатах.

В настоящий момент США занимают первое место в мире по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом. На территории государства выявили 2 169 698 случаев COVID-19, 117 928 человек стали жертвами инфекции.

Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран Европейского союза провели переговоры с государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Они призвали американские власти отказаться от решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения.