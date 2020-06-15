Гендиректор ВОЗ: США не вышли из состава организации

США до сих пор остаются в составе Всемирной организации здравоохранения, несмотря на то, что срок ультиматума президента Дональда Трампа, обращённого к ВОЗ, подходит к концу.
Об этом на брифинге в швейцарской Женеве заявил гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус,
Трамп неоднократно обрушивался с критикой на ВОЗ, обвиняя организацию в том, что та действует в интересах КНР, несмотря на то, что основной объём финансирования исходит из США. Белый дом фактически возложил ответственность на ВОЗ за распространение COVID-19 в Соединённых Штатах.
В настоящий момент США занимают первое место в мире по числу диагностированных случаев заражения коронавирусом. На территории государства выявили 2 169 698 случаев COVID-19, 117 928 человек стали жертвами инфекции.
Как писал NEWS.ru, министры иностранных дел стран Европейского союза провели переговоры с государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео. Они призвали американские власти отказаться от решения о выходе из Всемирной организации здравоохранения.
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