Череда антирекордов: гендиректор ВОЗ рассказал о новой атаке коронавируса

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Эпидемическая ситуация в мире на фоне пандемии коронавируса остаётся напряжённой. В последний месяц со всего мира приходили известия об очередных антирекордах заболеваемости, рассказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

По его словам, медики зафиксировали абсолютный максимум по приросту числа инфицированных.

За прошедшие четыре недели было сообщено о большем количестве случаев COVID-19, чем за первые полгода пандемии. По всей Европе и в Северной Америке продолжают целиком заполняться больницы и палаты интенсивной терапии, — цитирует Гебрейесуса РИА Новости.

В то же время, отметил гендиректор ВОЗ, за последнюю неделю появилось немало обнадёживающих новостей об исследованиях по вакцинам от коронавирусной инфекции.

Однако, как ранее заявил директор управления ВОЗ по Восточному Средиземноморью Ахмед аль-Мандари, создание вакцины вовсе не означает завершения эпидемии. По его словам, дальнейшая эпидемическая ситуация в мире будет ухудшаться. Она может оказаться даже тяжелее, чем за все предыдущие девять месяцев пандемии.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге тоже предупредил о том, что одно лишь вакцинирование людей не способно полностью ликвидировать угрозу коронавируса. Помимо этого, пояснил он, важно развивать первичную медицинскую помощь и новые технологии доступа к медицинским услугам.

Сейчас несколько вакцин находятся на финальной стадии разработки и уже прошли испытания. Однако рекомендации со стороны ВОЗ пока не получила ни одна из них, писал NEWS.ru.