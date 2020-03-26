https://static.news.ru/photo/44378ad2-6ecc-11ea-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Тедрос Аданом Гебрейесус Фото: Alain Grosclaude/Xinhua/Global Look Press

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что самоизоляция населения не приведёт к победе над коронавирусом сама по себе.

Как передаёт ТАСС, Гебрейесус на брифинге отметил, что странам всего мира следует принять решительные меры по выявлению инфекции, изоляции заражённых и контактировавших с ними лиц, а также по лечению больных. По его словам, просьбы к гражданам оставаться дома и ограничения перемещений людей только снижают нагрузку на систему здравоохранения, но для победы над вирусом нужны дополнительные «агрессивные» шаги.

25 марта число выявленных случаев коронавирусной инфекции в мире достигло 430 тысяч. Более 20,5 тысячи больных скончались.

Как сообщал NEWS.ru, ООН приняла к исполнению глобальный гуманитарный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в развивающихся странах. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал целями плана предотвращение повторного распространения коронавируса по планете и защиту жизни миллионов людей.