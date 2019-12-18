https://static.news.ru/photo/9d6219ea-2239-11ea-962a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Сооснователь и генеральный директор Twitter Джек Дорси отписался от главы Facebook Марка Цукерберга в сети микроблогов. Причём он намеренно сделал так, чтобы об этом узнали как можно больше людей.

В штатном режиме отписка одного пользователя от другого нигде не отображается и остаётся практически незаметной. Чтобы более четырёх миллионов подписчиков Дорси узнали о его демарше, он сначала подписался на аккаунт Big Tech Alert, который отслеживает действия гендиректоров и топ-менеджеров различных IT-компаний в Twitter, а затем демонстративно отписался от микроблога Цукерберга. Запись об этом появилась в отдельном сообщении аккаунта-наблюдателя, сообщает Mashbale.

Примечательно, что Цукерберг перестал публиковать твиты ещё в 2012 году. Какую цель преследовал хитрый трюк Дорси, поначалу было не вполне понятно, однако некоторое время спустя в комментарии к твиту Big Tech Alert об отписке пресс-служба Twitter опубликовала эмодзи с изображением козы.

— Twitter Comms (@TwitterComms) 17 декабря 2019 г.

Таким образом компания, судя по всему, предложила искать объяснение в интервью Джека Дорси журналу Rolling Stone, опубликованному в январе 2019 года. В нём гендиректор сети микроблогов рассказал о своей встрече с Цукербергом. По его словам, глава Facebook до их совместного ужина убил козу «лазерным пистолетом», однако Дорси съел только салат.

Несмотря на такой намёк, действия Дорси именно сейчас и в столь публичной форме так и не стали более понятными.

Ранее, как писал NEWS.ru, хакеры взломали аккаунт основателя Twitter Джека Дорси и отправили расистские и оскорбительные твиты подписчикам, которых у него 4,2 млн. Некоторые из сообщений были активны полчаса, прежде чем Twitter удалил их.