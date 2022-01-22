Гендиректор Pfizer захотел сделать прививку от коронавируса ежегодной

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла выразил надежду, что его специалистам удастся сделать прививку от коронавируса ежегодной, в отличие от нынешней ситуации, когда новую дозу вакцины приходится колоть раз в несколько месячев. О планах компании Бурла рассказал в эфире 12-го канала телевидения Израиля. В настоящее время в стране некоторые категории населения получают уже четвёртую дозу прививки.

Я надеюсь, что мы сможем разработать вакцину, которой надо будет прививаться раз в год. Так проще будет убедить людей вакцинироваться, — рассказал Бурла, отвечая на вопрос. что он думает о повторяющихся раз в несколько месяцев ревакцинациях.

В настоящее время в Израиле пациенты из группы риска, граждане старше 60 лет и медицинские работники получают уже четвёртую дозу прививки. её делают, если м моента предыдущей вакцинации прошло не менее четырёх месяцев. Третью прививку в стране начали делать в конце июля 2021 года. Кампания по вакцинации от коронавируса началась в стране в конце 2020 года, в июне начали вакцинировать подростков 12-16 лет, а в ноябре детей от 5 до 11 лет.

По данным исследователей, после введения четвёртой дозы препарата Pfizer или Moderna уровень антител растёт быстрее, чем после третьей. Однако для штамма «омикрон» вакцина менее эффективна, чем для предыдущих штаммов.

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