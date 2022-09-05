Гендиректор МАГАТЭ представит отчет о ситуации на ЗАЭС 6 сентября Гендиректор МАГАТЭ Гросси представит отчет о ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября

Фото: Sarsenov Daniiar/Keystone Press Agency/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси обнародует отчет о ядерной безопасности на Украине и ситуации на Запорожской АЭС 6 сентября. В этот же день на Совбезе ООН он расскажет о результатах поездки в Энергодар миссии агентства, сообщается на сайте МАГАТЭ.

Генеральный директор Гросси во вторник обнародует отчет о ядерной безопасности, защищенности и гарантиях в области безопасности на Украине, включая выводы по итогам миссии на ЗАЭС, а позднее в этот же день проинформирует Совет Безопасности ООН о миссии на станцию, — отмечается в сообщении.

Миссия МАГАТЭ во главе с Гросси посетила Запорожскую АЭС на прошлой неделе. Ей показали участки станции, которые пострадали при обстрелах украинских войск. Предполагается, что на АЭС на постоянной основе останутся два сотрудника МАГАТЭ.

Ранее стало известно, что официальная миссия делегации МАГАТЭ на ЗАЭС завершится уже 6 сентября. Об этом заявил член военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, в настоящее время на территории станции находятся 13 представителей агентства по атомной энергии.