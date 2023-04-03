Гендиректор МАГАТЭ приедет в Москву из-за ЗАЭС Глава МАГАТЭ Гросси посетит Москву в среду и встретится с межведомственной делегацией из-за Запорожской АЭС

Фото: Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Рафаэль Гросси

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси посетит Москве в среду, 5 апреля, заявил «России 24» постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов. По его словам, Гроссии проведет встречу с российской межведомственной делегацией.

На днях, послезавтра, будет его очередная встреча с российской межведомственной делегацией на территории России, где состоится очередной проговор этой темы (Запорожской АЭС - ред.). Сегодня вечером или завтра я буду встречаться с теми людьми в секретариате МАГАТЭ, которые занимаются этой тематикой, — сказал Ульянов.

Гросси ранее прибыл в Энергодар на территорию Запорожской атомной станции. Его сопровождали руководство АЭС и технический персонал. В составе делегации МАГАТЭ присутствовали специалисты из Словакии, Японии и Франции. Советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа подтвердил, что трое представителей Международного агентства по атомной энергии останутся на ЗАЭС после отъезда Гросси.

Ранее гендиректор МАГАТЭ сообщил, что организация больше не работает над идеей создания демилитаризованной зоны вокруг ЗАЭС. Теперь в МАГАТЭ выступают за прекращение боевых действий вокруг атомной электростанции. По его словам, Международное агентство по атомной энергии сейчас может только «следить за тем, чтобы не атаковали станцию».