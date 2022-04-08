Гендиректор МАГАТЭ: агентство не получило разрешения Киева посетить ЧАЭС

Председатель Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что агентство до сих пор не получило разрешение от Украины на посещение Чернобыльской АЭС, сообщает газета Corriere della Serra. По словам Гросси, Киев утверждает, что «процесс разминирования в зоне отчуждения ещё не завершён».

Мы ждём разрешения, — сказал он.

Он подчеркнул, что предполагаемая дата визита МАГАТЭ на территорию ЧЭАС ещё не согласована.

На сегодняшний день МАГАТЭ рассматривает возможность поездки своих экспертов по ядерной безопасности на ЧАЭС. Эксперты смогут на месте проверить радиологическую обстановку и доставить на станцию необходимое оборудование, связанное с безопасностью.

Сейчас в Чернобыле можно было бы иметь трёх-четырёх инспекторов или экспертов, в Запорожье это немного проблематичнее, но всё можно проанализировать. Мы должны договориться с украинцами, а в случае с Запорожьем — также и с россиянами, но Киеву трудно принять принцип диалога с россиянами по их украинским установкам, — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Из 15 действующих на Украине реакторов восемь подключены к электросети, в том числе два на контролируемой Россией Запорожской АЭС, три на Ровенской АЭС, два на Южно-Украинской АЭС и один на Хмельницкой АЭС. Семь других реакторов закрыты для регулярного технического обслуживания или находятся в резерве.

Ранее Гросси сообщил о том, что представители России в ходе встречи в Калининграде подтвердили информацию о том, что российские силы покинули Чернобыльскую АЭС.