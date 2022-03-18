Глава Deutsche Bank призвал подождать с введением новых санкций против РФ

Генеральный директор крупного финансового конгломерата Германии Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал подождать с введением новых санкционных ограничений в отношении России. Банкир утверждает, что санкции негативно сказываются не только на экономике РФ, но и на экономике Германии, пишет Welt am Sonntag.

Сначала мы должны дать вступить в силу объявленным санкциям. Однако эти санкции также оказывают негативное влияние на нас, и мы должны выдержать это. Нужны ли нам тогда ещё более жёсткие санкции, мы должны пересматривать снова и снова, — заявил глава Deutsche Bank.

Зевинг также раскритиковал предложение об остановке передачи газа по «Северному потоку — 1». По его мнению, это приведёт к «серьёзным проблемам с энергоснабжением и значительному повышению цен» в Германии.

В заключение Зевинг добавил, что из-за начала военной спецоперации на Украине Deutsche Bank значительно сократил бизнес-проекты на территории России.

15 марта стало известно, что ЕС ввёл в действие четвёртый пакет перcональных и экономических санкций из-за ситуации на Украине. Под ограничения попали ряд бизнесменов, в том числе Роман Абрамович, а также глава Первого канaла Константин Эрнст.

Также в рамках пакета санкций ЕС зaпретил экспорт в Россию автомобилей дорожe €50 тысяч (около 6 млн рублей), а также целого ряда предметов роскоши. Помимо этого, ЕС вводит ограничения на торговлю с Россией железом и сталью.

Санкционное давление на Россию было значительно усилено после того, как президент страны Владимир Путин подписал указы о признании Донецкой и Луганской народных республик, а затем объявил о начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.