Гендер-пати в Мексике закончилось смертью пилота легкомоторного самолета

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Крушение легкомоторного самолета произошло во время вечеринки по определению пола ребенка в мексиканском городе Наволато, сообщило издание Milenio. В результате инцидента пилот воздушного судна погиб.

Пилот должен был выпустить дым розового или голубого цвета. Сделав это, он потерял управление, после чего самолет начал падать. Пустив розовый дым, самолет вошел в штопор и рухнул.

Спасатели прибыли к месту происшествия через несколько минут. Пилота обнаружили живым, однако от полученных травм он скончался при оказании помощи.

23 августа в Тверской области потерпел крушение самолет Евгения Пригожина Embraer Legacy. На борту, помимо предпринимателя, находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители бизнесмена. Что известно о расследовании дела о катастрофе — в материале NEWS.ru.

Так, Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Дело поручено следователю Главного управления СКР по особо важным делам Ивану Сибулу.